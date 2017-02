Mais de 11.950 empresas fecharam em 2016 no estado do Rio de Janeiro

Mais de 11.950 empresas fecharam as portas no estado do Rio de Janeiro no ano passado, 25,2% a mais que em 2015, segundo dados divulgados hoje (7) pelo Centro de Estudos do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDL Rio). Das empresas fechadas no estado, 4,7 mil eram da capital.

Apenas em dezembro, mais de 1,2 mil empresas foram extintas em todo o estado. No município do Rio, 518 estabelecimentos comerciais fecharam suas portas em dezembro de 2016, 7,5% a mais que no mesmo mês do ano anterior.

O presidente do CDL Rio, Aldo Gonçalves, disse que o mau momento da economia foi determinante para o fechamento de mais empresas. “Nós estamos ainda com um desemprego alto e o desemprego afeta diretamente o movimento comercial, porque as pessoas que não têm emprego não têm trabalho, não podem comprar, não podem consumir.”

A crise financeira no estado do Rio de Janeiro também agrava o quadro, segundo Gonçalves.“O estado está falido, o funcionalismo público não está recebendo, o governo está pagando atrasado, o que afeta muito o setor comercial”.

Regiões

Do total de 518 estabelecimentos comerciais que encerraram as atividades em dezembro na cidade do Rio de Janeiro, 188 foram na zona norte, 171 na zona oeste, 82 na zona sul e 77 no centro. Entre janeiro e dezembro de 2016, o maior número de empresas fechadas ocorreu na zona norte (1.722) e na zona oeste (1.420).