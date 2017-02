Crise no Rio: situação e oposição prometem batalha na Alerj

Com as medidas de ajuste fiscal do governo do estado a serem votadas na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) no decorrer desta semana, além dos protestos que podem se intensificar nesta terça-feira (7) na frente do Palácio Tiradentes, o quadro que se apresenta para os parlamentares indica ainda muitos debates e queda-de-braço no plenário.

Levando em consideração as propostas de auxílio do governo federal em troca de contrapartidas em consequência da crise do estado, os deputados André Lazaroni (PMDB) e Flavio Serafini (Psol) apontam caminhos distintos para a solução da crise no Rio, e dão sinais de que a batalha está apenas começando.

No dia da volta aos trabalhos da Alerj houve uma grande manifestação de servidores na frente da Casa. Qual é a sensação que fica para os parlamentares nessa retomada dos trabalhos, com o estado em crise, e com o governo federal estabelecendo contrapartidas para auxiliar o Rio de Janeiro?

Alerj tem sido palco de protestos de servidores

Deputado André Lazaroni - Olha, pior foi no ano passado, pois não tínhamos nenhuma perspectiva de dinheiro da União. A situação iria se agravar sem essa perspectiva. Sobre as próximas votações, os sindicatos fazem seu papel de lutar de forma aguerrida, a oposição também, mas nosso papel é de votar as medidas.

Deputado Flavio Serafini - A impressão que nós temos é de que o governo continua de costas para a população. Mesmo com o estado em crise, com essas relações escusas, o governo continua seguindo por esses caminhos nebulosos como a privatização da Cedae.

O acordo estabelecido pelo governo federal disponibilizaria ao estado um empréstimo de R$ 6,5 bilhões, tendo como contrapartida a federalização da Cedae, receitas futuras de royalties de petróleo, um corte de gastos de R$ 9 bilhões e aumento do ICMS. As medidas colocadas como contrapartida pelo governo federal são viáveis, ou dificultam ainda mais a situação do servidor e do cidadão?

André Lazaroni - Não dificultam, pois ficaria ainda pior se não tivesse o dinheiro novo. Mais prejudicial não é ficar um ano sem pagar os salários dos servidores? Agora, sobre a Cedae, ela não faz seus serviços corretamente, e para o governo Temer isso é importante. A Cedae não entrega água em diversas cidades e bairros. A Cedae exemplifica o serviço público: O que é público, na cabeça do brasileiro, não é de ninguém. Não acho ruim privatizar não, se for o caso após a federalização. Não sou a favor do estado atuar como empresário. A federalização da Cedae para mim é positiva. Afinal, qual serviço estadual é melhor do que o federal?

Flavio Serafini - Temos três problemas principais nas contrapartidas. No caso da Cedae, por exemplo, ela é uma empresa lucrativa que é muito importante para as receitas do Rio. Segundo: A empresa é responsável pela distribuição de um bem fundamental que é a água. Várias cidades no mundo já privatizaram a água e, diante de inúmeros problemas, voltaram a estatizá-la. É fundamental que ela esteja sob a responsabilidade do setor público. E terceiro: A proposta do governo é um cheque em branco. Estamos falando de um governo que privatizou e acabou com o Maracanã, cuja concessão das Barcas se mostra prejudicial para a população, com aumentos absurdos. E agora o governo quer privatizar a água.

Qual é a expectativa do governo para as futuras votações do pacote de medidas, da federalização da Cedae e das outras exigências feitas pelo governo federal?

André Lazaroni - O governo está reorganizando sua base. A grande jogada foi a entrada do PMDB no jogo com o “capitão” (Jorge) Picciani (PMDB-RJ). O PMDB passa a ter uma posição de quem achou uma saída com o auxílio federal. Atualmente estamos no fundo do poço. Sobre o petróleo, por exemplo, as receitas dos royalties infelizmente vão ter que ser dadas como empréstimo.

Quais são as alternativas apresentadas pela oposição sobre as exigências do governo federal?

Flavio Serafini - Hoje, o estado é credor de uma dívida ativa de R$ 60 bilhões. Defendemos que o governo do Rio transfira essa dívida para a esfera federal como contrapartida ao auxílio. Então, a principal medida deveria ser a federalização da dívida ativa. Também defendemos o fim dos supersalários no governo do estado, a redução dos cargos comissionados e finalmente a audição da dívida pública do estado.

Boa parte da nossa receita é drenada pela dívida do estado. São dívidas com juros inclusive considerados ilegais. Queremos saber como o BNDES empresta dinheiro mais barato para o Eike Batista, com juros de 6%, enquanto o governo federal empresta para os estados com juros de 12% ao ano.

* do projeto de estágio do JB