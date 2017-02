Seop reforça fiscalização de estacionamento irregular no Boulevard Olímpico

Com o aumento expressivo do número de pessoas circulando no Boulevard Olímpico e na Praça Mauá, em especial, por conta dos eventos já no clima de Carnaval, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) intensificou neste fim de semana as operações que visam coibir o estacionamento irregular e melhorar a mobilidade na área. Com o apoio da Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) e utilizando seis reboques, agentes da Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer) removeram 45 veículos estacionados indevidamente em ruas do entorno do espaço que se consolidou como novo ponto turístico do Centro. Entre as infrações, a equipe se deparou com carros parados em vagas destinadas a veículos oficiais e até a portadores de necessidades especiais.

O reforço na área busca, principalmente, proporcionar a livre circulação de pedestres, assegurando facilidade de acesso a idosos e pessoas com carrinhos de bebê, por exemplo. Osvaldo Florêncio, gerente da Cfer, lembra que a fiscalização foi feita com mais rigor nas Olimpíadas, com os agentes conseguindo manter a área livre do estacionamento irregular. Mas com o período de férias, e agora com a proximidade do Carnaval, o espaço passou a atrair mais visitantes.

- Este cenário acaba interferindo diretamente no estacionamento de veículos, exigindo o reforço nas operações de fiscalização que vão continuar por tempo indeterminado - adianta Florêncio.