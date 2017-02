A Lei Seca iniciou há um mês a Operação Verão, com blitzes diurnas de fiscalização e conscientização nos principais acessos às praias, áreas de lazer e cachoeiras em todo o Estado do Rio de Janeiro. Neste período, 5.567 motoristas foram abordados, sendo detectados sinais de embriaguez em 332 condutores. No primeiro mês, foram aplicadas 1.329 multas por diversas irregularidades, 264 veículos foram rebocados e 343 carteiras de habilitações, recolhidas.

A Operação Verão, que acontece em toda a Região Metropolitana e no interior fluminense, vai se estender até depois do Carnaval.

Operação Verão aborda mais de 5 mil motoristas

– Pretendemos com esta terceira edição da Operação Verão que a população entenda que os riscos de misturar bebida e direção não têm hora – reforçou o coordenador da Lei Seca, tenente-coronel Marco Andrade.

Neste verão, também estão sendo promovidas ações educativas com a participação de agentes cadeirantes, a fim de alertar a população sobre os riscos de beber e dirigir a qualquer hora do dia.

Noite

Devido ao calor, os agentes que atuam na Operação Verão trabalham uniformizados com bermuda, camisa polo branca com identificação da Lei Seca e boné.

As blitzes noturnas da Lei Seca continuam sendo realizadas normalmente.