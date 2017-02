Milton de Souza Fernandes toma posse como novo presidente do TJ-RJ

Nesta segunda-feira (6), o desembargador Milton de Souza Fernandes foi empossado presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, substituindo o desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. Após ser empossado, o magistrado garantiu que a partir de agora, a austeridade irá determinar a gerência da entidade.

O novo presidente disse também que a prioridade da nova diretoria será a renegociação dos contratos terceirizados, e frustrou aqueles que pretendem assumir cargos no TJ. De acordo com ele, não há previsão para a realização de concursos.

Milton de Souza Fernandes foi empossado presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

"Este não é o momento para aumentarmos os quadros. Não há condições de fazer isso agora. As finanças do RJ estão em crise e temos que nos adaptar a essa realidade. Temos que enxugar nossa máquina e isso será feito por meio de renegociação de contratos com prestadores de serviço. Alguns setores também terão que acumular funções", comentou o novo presidente.