IPTU: Últimos dias para pagamento com desconto de 7% no Rio

Os moradores da cidade do Rio têm até os dias 10 ou 13 de fevereiro para ganhar 7% de desconto no IPTU, ao pagar o tributo em cota única, ou seja, sem parcelamento. Os vencimentos variam de acordo com o número final de inscrição do imóvel. Os que possuem final de 0 a 5 devem pagar a cota única até o dia 10/02 (sexta-feira). Os demais, com final de inscrição de 6 a 9, têm até a data de 13/02 (segunda-feira) para realizar o pagamento com desconto.

Quem opta pelo parcelamento também deve pagar a primeira parcela do imposto nas mesmas datas, mas apenas a cota única garante o abatimento de 7% no valor total do tributo.

A segunda via do carnê do IPTU está disponível no site da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e nos postos de atendimento da SMF. Outra possibilidade é retirar as guias para o pagamento do imposto por meio do portal Carioca Digital, que hospeda os serviços on-line oferecidos pela Prefeitura do Rio. Para realizar o procedimento, pela internet ou de forma presencial, é necessário informar o número da inscrição do imóvel, identificado no carnê do IPTU de anos anteriores.