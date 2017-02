Mais de 14 mil papelotes de cocaína foram apreendidos e um homem preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por tráfico de entorpecentes, receptação e uso de documento falso. O flagrante aconteceu em uma abordagem na rodovia Presidente Dutra, no Jardim América, Zona Norte do Rio, na madrugada de segunda-feira (6). A ação faz parte da operação "Rota Segura", que reforça o policiamento nas rodovias federais do estado.

Viaturas da PRF e da Força Nacional faziam uma ronda no sentido Baixada Fluminense, quando desconfiaram do motorista de um carro que estava dando ré sobre a pista. Ao abordá-lo, perceberam que estava bastante nervoso e não sabia explicar o motivo da manobra perigosa. Os documentos apresentados pelo suspeito eram falsos, assim como o automóvel possuía registro de roubo.

Homem é preso na Dutra com mais de 14 mil papelotes de cocaína e carro roubado

Durante a revista, os policiais ainda encontraram mais de 14,1 mil papelotes de cocaína. No total, havia cerca de 9,3 quilos do entorpecente. A droga estava escondida embaixo do banco traseiro do carro. O caso foi registrado na Central de Garantias, na Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte do Rio. O suspeito foi indiciado por tráfico de entorpecentes, receptação e uso de documento falso.