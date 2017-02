Carro furtado no Leblon há 23 anos é recuperado pela PRF na BR-101

Um carro que havia sido furtado há cerca de 23 anos foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma blitz na BR-101, em Campos dos Goytacazes, na Região Norte Fluminense, na tarde de domingo (5). O furto teria ocorrido no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro.

Policiais rodoviários federais do Grupo Tático da 8ª Delegacia faziam a blitz na altura do km 62, quando desconfiaram do condutor de um Uno e decidiram abordá-lo. Durante a fiscalização, verificaram diversos indícios de adulteração no chassi, motor e placas do carro. O motorista, de 42 anos, contou ter comprado o automóvel de um colega há cerca de um ano e meio. Ele disse ter pago R$ 2,5 mil pelo veículo.

Logo em seguida, os policiais constataram que o carro possuía registro de furto. O automóvel havia sido furtado no Leblon, em janeiro de 1994. O caso foi registrado na 146ª DP (Guarus), onde o suspeito foi indiciado por receptação.