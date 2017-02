Vigilância Sanitária inspeciona ensaio técnico no Sambódromo neste domingo

Neste domingo (5), técnicos da Vigilância Sanitária estarão no Sambódromo inspecionando e orientando profissionais dos estabelecimentos de comercialização de alimentos, das ambulâncias, dos postos de saúde e todos aqueles que estiverem trabalhando no local. Os técnicos também vão verificar as condições das instalações para água de consumo, os focos de Aedes aegypti e realizar medidas de controle de ratos, gambás e pombos.

A ação especial nos ensaios técnicos é uma dentre várias que o órgão está fazendo para evitar riscos à saúde de cariocas e turistas que vão curtir a folia na capital fluminense. Já houve capacitação dos ambulantes que estão atendendo aos frequentadores dos ensaios técnicos, está acontecendo inspeções de estabelecimentos que estão localizados em regiões de grande concentração do carnaval de rua, estão programadas inspeções em clubes que organizam eventos carnavalescos e, ainda, cursos de manipulação de alimentos para responsáveis técnicos e manipuladores de alimentos dos buffets, bares e lanchonetes do sambódromo, dos ambulantes que vão trabalhar nos dias de desfiles na Passarela do Samba e dos barraqueiros do Terreirão do Samba.

Os foliões também podem ajudar na diminuição de riscos à saúde, por meio de denúncias à central de atendimento 1746, quando identificarem situações irregulares de higiene nos estabelecimentos. Todas as demandas serão encaminhadas aos técnicos da Vigilância Sanitária, que comparecerão aos locais denunciados, para avaliarem as condições higiênico-sanitárias e, caso necessário, aplicarem as penalidades previstas em lei.