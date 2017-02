Supervia aumenta oferta de lugares

A SuperVia vai adiar o início das mudanças operacionais nos ramais Deodoro, Santa Cruz e Japeri, inicialmente programadas para segunda-feira (6/2). O novo planejamento, que irá aumentar a oferta diária de lugares nos trens, está previsto para começar no dia 6 de março.

A medida foi tomada em razão das dúvidas geradas entre os passageiros a respeito das alterações. A concessionária reforça que as mudanças são feitas em caráter experimental. Por isso, a empresa estará à disposição dos passageiros para receber suas sugestões e impressões após experimentarem a nova programação.

As alterações possibilitarão o incremento de 190 mil novos lugares diariamente no sistema ferroviário. No ramal Santa Cruz, durante o período da manhã, as viagens especiais que partem da estação Campo Grande para a Central do Brasil passarão a ser paradoras, atendendo também às estações do ramal Deodoro.

Entre os benefícios, estão: todos os trens do ramal Deodoro serão compostos por oito carros e não haverá mais a necessidade de transferência nas principais estações. No ramal Japeri, a viagem especial que partia de Nilópolis para a Central do Brasil será transferida para a estação Nova Iguaçu e uma partida de Nova Iguaçu para a Central transferida para a estação Queimados, aumentando a oferta de lugares a partir desta estação no período de maior movimentação em direção à Central do Brasil.

A concessionária SuperVia tem o compromisso de transformar o trem do Rio de Janeiro, contribuindo com o desenvolvimento de ir e vir de cada passageiro.