Rio: servidores fazem protesto na orla de Copacabana contra pacote do governo

Neste domingo (5), servidores do Estado do Rio de Janeiro fizeram um protesto na orla de Copacabana, na Zona Sul da cidade. Eles se manifestavam contra as medidas que o governo anunciou contra a crise financeira. Uma das medidas determina o aumento aumento da contribuição previdenciária dos servidores e a privatização da Cedae.

Na última quarta-feira (1), quando A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) retornou aos trabalhos após o recesso de fim de ano, os servidores fizeram um grande protesto no Rio. A manifestação acabou em confronto com os policiais, que usaram balas de borracha, gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral para dispersar os ativistas. O pacote do governo precisa ser aprovado em votação na Alerj.

Medidas

Para o governo do estado, está em jogo a proposta do governo federal que pretende desafogar o estado em troca de garantias. O acordo disponibilizaria ao estado um empréstimo de R$ 6,5 bilhões, tendo como contrapartida a federalização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), receitas futuras de royalties de petróleo, um corte de gastos de R$ 9 bilhões e aumento do ICMS.

O grupo de manifestantes afirma ser contra estas medidas. O movimento defende, além da regularização dos pagamentos atrasados, outras medidas de ajuste, como a revisão das isenções fiscais concedidas pelo estado. O pacote também enfrenta resistência da oposição ao governo do estado. O acordo depende do aval do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

No ano passado, já havia sido aventada a possibilidade da venda da Cedae. Em 2017, a privatização da companhia se tornou uma exigência do governo federal, servindo de contrapartida pela renegociação da dívida com a União.

Durante o anúncio do termo de compromisso entre a União e o estado do Rio na última quinta (26), o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que, se for necessário, haverá mudança na Constituição do Rio de Janeiro.