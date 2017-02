Rio: inscrições para seleção de médicos vão até terça-feira

A Secretaria Municipal de Saúde está com inscrições abertas para o processo de seleção de médicos para contratos por tempo determinado, para trabalhar em hospitais e maternidades da rede municipal. O prazo vai até a próxima terça-feira, dia 7 de fevereiro. As inscrições começaram no dia 1° e os salários oferecidos vão de R$ 6.681,47 a R$ 7.707,44, conforme especialidade. Ao todo são 107 vagas para carga horária de 24 horas semanais.

Há oferta para diversas especialidades: anestesiologia, clínica médica, cirurgia geral, pediátrica, plástica, torácica e vascular, terapia intensiva adulto e pediátrica, nefrologia, neurocirurgia, pediatria, neonatalogia, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, radiologia, obstetrícia e hematoterapia. Os médicos serão lotados nos hospitais municipais Souza Aguiar, Miguel Couto, Lourenço Jorge e Jesus e nas maternidades Alexander Fleming, Carmela Dutra, Fernando Magalhães e Herculano Pinheiro.

As informações completas sobre a seleção e as inscrições estão no no edital Nº 001/ 2017, publicado no Diário Oficial do Município em 1° de fevereiro, e podem ser conferidas no link: https://goo.gl/u7Hs9R