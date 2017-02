Projeto oferece oficinas sustentáveis gratuitas

Os alunos dos cursos Funk Verde e Ecomoda do projeto De Olho no Lixo, desenvolvido na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio, já estão em ritmo de carnaval. As oficinas gratuitas serão realizadas até o dia 16 de fevereiro.

Durante as aulas da oficina do Funk Verde, os alunos aprenderão as principais técnicas dos mais diversos instrumentos de percussão em ritmo carnavalesco. O Funk Verde ensina percussão e teoria musical, com o reaproveitamento de materiais retirados do lixo para a confecção de instrumentos musicais.

Na oficina do Ecomoda, os alunos aprenderão a confeccionar máscaras, abadás e arranjos para o cabelo a partir de material reciclável como garrafas pet e caixas de leite. O Ecomoda é voltado para a capacitação em produção de acessórios e peças de vestuário, a partir do reaproveitamento de retalhos, tecidos, jeans usados e banners.

Fruto de cooperação entre a Secretaria do Ambiente e o Viva Rio Socioambiental, com apoio da Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), o De Olho no Lixo desenvolve trabalho de manejo correto dos resíduos sólidos na Rocinha, visando a minimizar o impacto negativo provocado pelo lixo. Nos últimos 11 meses, foram recolhidas 427 toneladas de lixo na comunidade da Zona Sul do Rio.

Ampliação para Ramos

As aulas de moda e música chegaram ao projeto De Olho no Lixo Baía de Guanabara. A partir do dia 1° de fevereiro, os alunos inscritos nos cursos na comunidade Roquete Pinto, em Ramos, vão transformar resíduos sólidos em roupas e instrumentos musicais.