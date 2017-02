Polícia Civil prende em flagrante homicida em Campo Grande 

Policiais Civis da 35ª Delegacia de Polícia – Campo Grande, coordenados pelo Delegado Marcelo Ambrósio, titular da unidade, na última quinta-feira, 2 de fevereiro, prenderam em flagrante Sebastião Rosa pelo homicídio de um homem, que ainda está sendo identificado, ocorrido no bairro de Campo Grande.

Sebastião confessou aos policiais na unidade que matou o homem por ele ter furtado algumas cadeiras de uma vizinha e que não aceitaria ladrão em sua área. Sebastião disse que também já havia sido vítima de furtos praticados por este homem.

Os policiais prenderam Sebastião no momento em que preparava para se desfazer do corpo. A vítima estava enrolada em um cobertor com os pés amarrados por um arame.