Cabral teria "empobrecido" no Brasil escondendo dinheiro em outros países, dizem investigadores

Durante sua carreira na política, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB), preso na Operação Calicute, a fortuna de Cabral no Brasil foi encolhendo, enquanto ele escondia o dinheiro no exterior. As informações são do jornal Estado de S. Paulo.

Quando registrou sua candidatura a senador em 2002, Sérgio Cabral Filho (PMDB) declarou ter pouco menos de R$ 380 mil em ativos. Era uma redução em relação a 1998, quando dissera à Justiça Eleitoral ter patrimônio de R$ 827.872,03.

Porém, de acordo com as investigações da força-tarefa responsável pelas operações Calicute e Eficiência, Cabral teria acumulado ilegalmente US$ 2 milhões, equivalentes a R$ 5 milhões, na conta Eficiência, no Israel Discount Bank of New York, segundo as investigações da.

Cabral teria acumulado fortuna no estrangeiro enquanto "empobrecia" no Brasil

Em 2006, na disputa pelo governo, Cabral reconheceu ter no Brasil posses de R$ 647.875,61. Em outros países, de acordo com os investigadores, guardava secretamente US$ 6 milhões (R$ 13,7 milhões).

O contraste entre os patrimônios declarado e real do ex-governador, preso em Bangu 8 na Operação Calicute, chamou a atenção dos investigadores da Polícia Federal e do Ministério Público Federal (MPF). Eles souberam da existência da fortuna em outros países – em dólares, euros, barras de ouro, ações e até diamantes.

Ainda de acordo com o jornal, em 1994, ao concorrer pela segunda vez a uma vaga de deputado estadual, o político, então no PSDB, apresentara patrimônio que, convertido para valores atuais, seria de menos de R$ 370 mil. Um apartamento comprado a prestações, um terreno em Grumari, duas linhas telefônicas e um Voyage 1993 eram seus bens.