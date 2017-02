Bonde transporta mais de 15 mil passageiros em 40 dias

Passados pouco mais de trinta dias desde a implementação da tarifa turística no bonde de Santa Teresa, no valor de R$ 20, o volume de passageiros em um dos principais cartões-postais da cidade continua crescente.

Das 15.196 pessoas transportadas no trecho Largo da Carioca – Largo dos Guimarães no período de 15 de dezembro a 24 de janeiro, aproximadamente 13 mil pagaram a tarifa, ou seja, 85%.

O secretário de Transportes, Rodrigo Vieira, destaca que a medida visa gerar os recursos necessários para a operação e a manutenção do sistema.

– É do interesse de todos que os bondes continuem funcionando, beneficiando tanto os moradores quanto os turistas. A cobrança nos pareceu a melhor alternativa para isso, considerando que em qualquer lugar do mundo os visitantes pagam para utilizar os serviços, e que o bonde atrai um volume muito grande de turistas – afirmou o secretário.

Moradora de São Paulo, a funcionária pública Edna Nobre, em sua segunda visita ao Rio, foi acompanhada da filha, a fisioterapeuta Juliana Nobre, e do neto, Pedro, em sua primeira viagem de bonde.

– Minha primeira visita, há quatro anos, foi a trabalho e não tive tempo de conhecer os principais pontos turísticos. Dessa vez, fiz questão de conhecer o bonde de Santa Teresa. É um passeio que dá uma visão diferente da cidade e faz parte da história do Rio – disse Edna.

A dentista pernambucana Geovana Esteves fazia o passeio no bonde pela segunda vez, acompanhada pelos pais, irmã e sobrinho.

– O turista já vem com alguns pontos obrigatórios e o bonde é um desses. Acho incrível o ambiente do bairro de Santa Teresa, a sensação bucólica de estar em outra época. E você já entra nesse clima ao embarcar no próprio bonde – ressaltou Geovana.

Horário

A operação acontece das 8h às 17h45, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, aos sábados, com saídas a cada 15 minutos. Não há operação aos domingos e feriados. Moradores de Santa Teresa cadastrados, alunos da rede pública uniformizados e com o cartão escolar, pessoas acima de 65 anos e portadores do Vale Social têm gratuidade garantida.