"Queremos participar dessa concessão" diz Crivella sobre Cedae

Neste sábado, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, afirmou que pretende ser ouvido no processo de privatização da Cedae. “Nós queremos participar dessa concessão. Queremos saber como vai ser feito. Quais são os benefícios para a cidade do Rio”, disse.

Crivella reforçou que negociar quando se atravessa uma grave crise pode não trazer bons resultados. “Acho que negociar com a corda no pescoço nunca é bom. Você nunca consegue uma posição favorável. Agora, eu não posso, de maneira nenhuma, ser um entrave para o governador Pezão em tentar resolver esse déficit nas contas públicas próximo a R$ 30 bilhões. Ninguém suporta mais isso. Vamos trabalhar de maneira cooperativa, juntos. Eu também vivo aqui um momento de austeridade. Então eu preciso ser ouvido e verificar se os interesses do rio serão atendidos”, disse o prefeito.

Crivella visitou o Hospital Nossa Senhora do Loreto, na Ilha do Governador, onde um mutirão foi realizado para diminuir as filas. A intenção é que 80 procedimentos sejam realizados em nove unidades de saúde. “Hoje no Loreto estamos atendendo dezenas de crianças. A meta é reduzir para, no máximo seis meses. As emergenciais não, tem que ser atendidas em um tempo muito menor”, disse.