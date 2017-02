Motorista de ambulância é flagrado na BR-101 após fumar maconha

Um motorista de uma ambulância foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma abordagem na BR-101, em Campos dos Goytacazes, na Região Norte Fluminense, na tarde de sexta-feira (3). Ele foi flagrado com uma pequena porção de maconha, após uma denúncia de que dirigia perigosamente e fumando o entorpecente enquanto transportava pacientes para atendimento médico.

Policiais rodoviários federais da 8ª Delegacia (Campos dos Goytacazes) receberam a denúncia e conseguiram abordar a ambulância, na altura do km 78. O motorista, de 37 anos, estava com a droga no bolso, junto com colírio e papel para preparar o cigarro de maconha. Ele fazia o transporte dos pacientes de Campos dos Goytacazes para outros municípios. Segundo a denúncia recebida, o suspeito teria fumado maconha durante o transporte de cinco pacientes, entre eles três crianças portadoras de necessidades especiais. Os passageiros demonstraram bastante indignação contra o motorista.

O caso foi registrado na 134ª DP (Campos dos Goytacazes).