Ação apreende mesas e cadeiras e multa bares por ocupação irregular de calçada em Botafogo

Uma ação de ordenamento da Superintendência de Supervisão Regional da Zona Sul realizada na noite de sexta-feira (3) apreendeu mesas e cadeiras e multou bares e estabelecimentos comerciais que ocuparam irregularmente as calçadas debaixo do viaduto Pedro Álvares Cabral, entre a rua Voluntários da Pátria e a Praia de Botafogo, o que atrapalhava a circulação de pedestres. A operação foi motivada por conta das inúmeras reclamações dos moradores do bairro.

Foram autuados os seguintes estabelecimentos na rua Voluntários da Pátria, Soho, Parada Mix, Sassariê, Cabanas, Rosa de Ouro e o Boteco Chique.

A Vigilância Sanitária interditou o bar Leco-Leco na Cozinha, na rua Voluntários da Pátria, n.º 10, loja 1, após ter encontrado produtos fora do prazo de validade e por falta de condições de higiene na cozinha do estabelecimento.

- A Prefeitura do Rio, através da Superintendência da Zona Sul, está atenta aos chamados da população sobre bares que colocam indevidamente mesas e cadeiras e impedem a circulação de pedestres, de deficientes físicos, idosos e pessoas com carrinhos de bebês. Flagramos diversas pessoas que tiveram que passar no meio da rua por conta disso, colocando em risco as próprias vidas. Vamos intensificar a fiscalização para garantir a calçada livre para todos – disse Marcelo Maywald, superintendente da Zona Sul.

Participaram da ação agentes da Superintendência da Zona Sul, Fiscais de Atividades Econômicas (FAE), Coordenação de Controle Urbano (CCU), guardas municipais e Vigilância Sanitária.