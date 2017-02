Governo do Rio protocola na Alerj proposta de venda da Cedae

O governo do estado do Rio protocolou na noite desta quinta-feira (2), na Assembleia Legislativa (Alerj), o projeto que trata da autorização da venda da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) e do empréstimo que será usado para colocar os salários do funcionalismo em dia. O projeto de lei 2345/2017 será discutido em plenário na próxima terça-feira (07), quando poderá receber emendas parlamentares.

O texto autoriza o Governo do Estado a vender as ações da companhia, e dá um prazo de até seis meses para a contratação de instituições financeiras federais responsáveis por avaliar e estruturar a operação. Durante esse período, o Executivo fica autorizado a contratar uma operação de crédito de até R$ 3,5 bilhões com instituições financeiras nacionais ou internacionais. A proposta determina ainda que o Executivo deve enviar à Alerj em até 60 dias a cópia do contrato de empréstimo, a contar da data da assinatura do financiamento.

Pela proposta, os recursos obtidos com a venda da Cedae devem ser usados para quitar esse empréstimo. O saldo que restar dessa operação poderá ser usado para o pagamento de outras dívidas do estado com bancos federais e a União. Na justificativa do projeto, o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) afirma que a aprovação da medida é indispensável para a implantação do Plano de Recuperação Fiscal firmado com a União.

Segundo o Executivo, o plano permitirá um alívio imediato de R$ 32 bilhões, que chegará a R$ 62 bilhões em três anos, com a suspensão do pagamento da dívida com a União e outros mecanismos de auxílio.