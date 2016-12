Servidores estaduais fazem 'Ceia da Miséria' no Palácio Guanabara

Servidores estaduais do Rio de Janeiro realizam nesta sexta-feira (23), em frente ao Palácio Guanabara, uma Ceia da Miséria em protesto contra o não pagamento dos salários, 13º, aposentadorias e pensões. A concentração do ato será a partir das 10h no Largo do Machado, de onde seguem em passeata até o Palácio.

“Enquanto o governador e os deputados vão comer do bom e do melhor, os servidores da ativa, aposentados e pensionistas vamos passar fome", diz a diretora do Sindsprev-RJ, Mariá Casa Nova.

Por isto faremos esta passeata e, em frente ao Palácio Guanabara, a Ceia da Miséria, para denunciar as irregularidades, a covardia e exigir a renúncia de Pezão por ter, com Cabral e Picciani, quebrado o estado do Rio”, completa a diretora.

Ato em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo, está programado para a manhã desta sexta

O pacote de cortes do governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) foi devolvido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), mas os salários, aposentadorias e pensões continuam muito atrasados. Jorge Picciani (PMDB), presidente da Alerj, declarou que o pacote volta a ser analisado no ano que vem, com o fim do recesso.