Prefeitura lança ferramenta com informações sobre alvarás de negócios

A Prefeitura do Rio lançou nesta quinta-feira (22/12) na Associação Comercial do Rio de Janeiro, no Centro, o novo painel digital interativo - o ashboard – que dá acesso às informações sobre alvarás na cidade. O link para consulta já está disponível no site da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). A nova ferramenta opera em cima dos dados do Rio Mais Fácil, programa instituído em outubro de 2015, que possibilita aos empreendedores e empresas obterem seus alvarás por meio digital.

O novo painel interativo, ou dashboard, faz um raio X do desenvolvimento da cidade tendo por base as informações dos alvarás de negócios. É possível saber, por exemplo, o número de consultas por bairro; o número de alvarás concedidos e recusados; aqueles em tramitação; o número de alvarás por bairro; por tipo de empresa e organizado pela data.

"O mais importante desse sistema é dar transparência total do que a prefeitura faz. Isso é um avanço enorme para a cidade, para os comerciantes e para os institutos de pesquisa porque é possível entender o local onde está abrindo determinado negócio. É muito bom para quem está empreendendo entender um pouco sobre esse mercado e também para a prefeitura planejar melhor as políticas públicas", destacou o subsecretário de Planejamento da Seop, Bruno Bondarovsky.

A implantação do sistema foi possível através de uma parceria com a Bloomberg Associates, de Nova Iorque. Com este painel, será possível entender para que regiões a cidade está crescendo. O sistema também contribui - com base nos negócios não autorizados – para identificar quais as legislações urbanísticas precisam ser revistas, já que parte da legislação que regra o licenciamento da cidade data de 1976.

O presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Paulo Protasio, explicou que o novo painel traz uma compreensão maior sobre o desenvolvimento da cidade e suas oportunidades:

"O sistema vai mudar a nossa linguagem. Vamos poder dizer aonde, quando e de que forma será melhor fazer as nossas iniciativas darem certo. Será possível saber com quem vamos trabalhar para sermos competentes e cada vez melhor ao consumidor. Ter as ações integradas nos ajuda a sermos uma cidade global".

O Rio Mais Fácil substituiu toda a papelada, eliminou etapas e a necessidade de interações presenciais nas Inspetorias Regionais de Fiscalização; além de integrar diversos órgãos e esferas de governo e, com isso, reduzir o número de procedimentos para a realização do licenciamento. O portal Rio Mais Fácil, reconhecido como modelo de inovação na gestão pública, realizou, desde seu lançamento, mais de 200 mil consultas em busca da obtenção de novas licenças. Até novembro de 2016, já foram aprovados automaticamente por este novo sistema, mais de 21.200 alvarás. Dos alvarás concedidos, 60% foram emitidos no mesmo dia, e o restante em prazo de até 15 dias.