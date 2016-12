Pesquisa indica que ceia de Natal do carioca será modesta

O carioca terá ceia de Natal modesta em relação ao ano passado, segundo a pesquisa "Perfil do Comportamento do Consumidor" divulgada hoje (22) pelo Centro de Estudos do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC).

O desemprego e a atual situação econômica do estado foram as principais causas dos problemas financeiros da maioria dos entrevistados, especialmente os funcionários públicos que tiveram os pagamentos parcelados e estão sem previsão para receber parte do décimo terceiro salário.

De acordo com o estudo, 52,8% dos entrevistados disseram que a ceia não será farta; 38,9% que será igual a de 2015; e 8,3% afirmaram que será farta. Foram ouvidos 500 consumidores nos postos de atendimentos entre os meses de novembro e dezembro.

Cerca de 61% dos entrevistados pretendem gastar até R$ 420,00 com a ceia de Natal; 29% entre R$ 450,00 e R$ 650,00 e 10% acima de R$ 700,00.

Conforme a pesquisa, 76% dos consumidores pretendem pagar as despesas com cartão de crédito parcelado; 18% com cartão alimentação; 5% à vista; e 1% com cheque pré-datado. Entre a ceia e os presentes de Natal, 54,4% dos entrevistados querem comprometer até 20% da renda; 30,6% entre 25% e 30%; 13,9% entre 40% e 60%; e 1,1% acima de 60%.

Dos entrevistados 51% são do sexo feminino e 49% são do sexo masculino; 44,4% são casados; 26,7% solteiros; e 11,1% união estável. Os separados ou divorciados respondem por 13,3% dos pesquisados e os viúvos, 4,4%.

Entre os entrevistados 10,4% têm renda familiar de um salário mínimo e meio; 28,9% de dois a três; 22,9% recebem entre quatro e cinco; 18,9% de seis a sete; 12,2% de oito a dez : 6,7% acima de dez salários mínimos.