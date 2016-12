Freixo entra com ação de danos morais contra Flávio Bolsonaro

Candidato na disputa pela Prefeitura do Rio na última eleição, o deputado estadual Marcelo Freixo (Psol) entrou na Justiça com uma ação de danos morais contra o deputado Flávio Bolsonaro (PSC), que também concorreu ao cargo. A informação é da coluna de Lauro Jardim, nesta quinta-feira (22).

Na ação, Freixo acusa Bolsonaro de ter iniciado o debate eleitoral durante a campanha "com claro intuito difamatório em sua timeline no Facebook". A defesa de Freixo exemplifica com uma postagem na qual o parlamentar do PSC mostra uma pesquisa em que 57% dos entrevistados concordam com a frase "bandido bom é bandido morto". Na sequência da publicação, Bolsonaro pergunta aos seus seguidores: "Que tal começar por Marcelo Freixo?".

Segundo a defesa de Freixo, que chegou ao segundo turno da eleição e foi derrotado por Marcelo Crivella, há "a clara intenção de induzir os seguidores do réu e demais usuários da rede social a considerarem Freixo um bandido e a partir disso sentenciá-lo a morte".

Deputados do Psol e do PSC disputaram Prefeitura do Rio durante primeiro turno

