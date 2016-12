Aeroporto Internacional do Rio apresenta projeto “Música no Ar” 

Os passageiros do RIOgaleão que passarem pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim para viajar e comemorar as festas de fim de ano poderão desfrutar de shows gratuitos. Quem partir ou chegar ao Rio de Janeiro poderá curtir música de qualidade de cantores e bandas conhecidas do público de reality shows musicais. A ação faz parte do projeto "Música no Ar", voltado para promover o acesso à cultura por meio da música e que proporciona oportunidade aos novos talentos brasileiros e a aproximação deles com o púbico.

Nesta quinta-feira (22/12), haverá shows do cantor Heverton Castro, às 19h, na praça de alimentação do embarque doméstico do Terminal 2. E, no mesmo horário, Cassiano Andrade animará o público no embarque internacional. Ambos os cantores embalarão o público com canções autorais e, também, conhecidas de diversos ritmos como pop, rock, MPB e pop/rock de Lulu Santos, Tim Maia, Cidade Negra, James Brown e outros.

Ainda nesta quinta-feira (22/12), o RIOgaleão dará as boas-vindas ao Papai Noel e à Mamãe Noel. E o casal não vem sozinho: para dar continuidade à campanha #NataldosPets, da Gol, os bons velhinhos trazem também seus bichinhos de estimação – seis lindos cachorrinhos. A chegada seguirá de uma apresentação de Natal com música e dança, na área pública do desembarque, para entreter os passageiros que chegam ao Rio de Janeiro para as festas de fim de ano. Serão realizadas três apresentações, às 18h30, 19h e 20h, que contarão com bailarinas inspiradas nas Rockets, do musical de Natal da Broadway, fazendo coreografias descendo as escadas rolantes no desembarque. O público presente será presentado com bandanas da ação.??

Já na sexta-feira (23/12), a agitação será feita em dois horários por quatro artistas. A banda OutroEu animará o público, às 18h, na praça de alimentação do embarque doméstico do Terminal 2 e, às 20h, será a vez de Rick Oliveira. Já no embarque internacional quem comandará a diversão será o grupo Playmobille, às 18h, e a cantora Camila Matoso às 20h. Todos cantarão músicas autorais e famosas dos mais diversos gêneros musicais como pop, rock, pop/rock, MPB, samba, black music, folk e soul.