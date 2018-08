Suspeito é morto em operação da PM em Niterói

Um suspeito foi morto durante operação de policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Choque (BPChq) e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) nas favelas Cavalão, Garganta, Souza Soares e Viradouro, em Niterói, no Grande Rio, na manhã desta quarta-feira, 15. O suspeito foi ferido no Complexo do Viradouro, na Comunidade do Chiqueirinho, e levado ao Hospital Municipal Carlos Tortelly, mas não sobreviveu.

Segundo informações da Polícia Militar, junto ao suspeito foram recolhidas uma pistola e drogas (a quantidade não foi informada).

A PM informou ainda que houve troca de tiros com homens que estavam em um veículo em fuga.