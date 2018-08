Rosa assume comando do TSE

Com uma composição mais rigorosa, o novo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tomou posse na noite ontem e passa a ser presidido pela ministra Rosa Weber, terá a tarefa de tomar decisões sobre as eleições de 2018. Entre elas, o julgamento de possíveis pedidos de impugnação de registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com base na Lei da Ficha Limpa, por sua condenação em segunda instância no caso do triplex do Guarujá (SP). A tendência da maioria é pela aplicação da legislação que impede condenados em 2º grau de concorrer.

Em seu discurso de posse, Weber disse ter “três esperanças e uma certeza”. “A esperança de que o Brasil saia revigorado destas eleições de 2018, a esperança de que as instituições sejam fortalecidas, e a esperança de que a soberania popular e o exercício consciente da cidadania promovam verdadeiro avanço civilizatório na construção da sociedade livre, justa e solidária que é um dos objetivos fundamentais do nosso país, nos termos da nossa Constituição. A certeza que tenho é de que o Tribunal Superior Eleitoral cumprirá a sua missão com firmeza”.

Rosa Weber substituiu Luiz Fux e terá a tarefa de tomar decisões sobre as eleições de 2018

Ao lado de Rosa Weber, chegaram à Justiça Eleitoral os ministros Luis Roberto Barroso e Edson Fachin, relator da Lava Jato, conhecidos pela linha dura adotada nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal (STF). Os três votaram contra o pedido de habeas corpus que poderia ter evitado a prisão do ex-presidente Lula em abril deste ano. Barroso e Fachin são favoráveis, inclusive, à antecipação da prisão em segunda instância antes do trânsito em julgado dos processos. Também de perfil rigoroso, Jorge Mussi assume a Corregedoria-Eleitoral no fim do mês. A própria ministra já havia feito, em 2012, veemente defesa da aplicação da Ficha Limpa, ao afirmar que não há direito adquirido à elegibilidade. Para ela, mesmo que o candidato condenado tenha o direito de recorrer às instâncias superiores, o político não estará livre da legislação.

De perfil discreto, a nova presidente da Corte eleitoral foi indicada pela ex-presidente Dilma Rousseff ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ficará até 2020 no comando do TSE. Coube à procuradora-geral da República, Raquel Dodge, em seu discurso, fazer a defesa da aplicação da Lei da Ficha Limpa. “A lei das inelegibilidades deve ser assegurada para que só os elegíveis concorram e os inelegíveis não financiem suas pretensões com recursos públicos”, completou Dodge.

O caso de Lula pode parar nas mãos do ministro Admar Gonzaga, que já relatou três pedidos de inelegibilidade antecipada contra o ex-presidente Lula, inclusive do Movimento Brasil Livre (MBL). Na véspera do prazo final para o registro das candidaturas, ao negar essa ação por uma questão processual, Gonzaga afirmou que assim que o registro da candidatura for feito, a Corte irá analisar, por iniciativa própria ou por provocação, se o petista é elegível.

Os pedidos de registro de candidaturas devem ser protocolados na Justiça Eleitoral até hoje, às 19 horas. O PT irá apresentar a candidatura do ex-presidente Lula e pretende reunir milhares de militantes em Brasília para um ato político em frente à sede do TSE. Com a provável impugnação da candidatura do petista, o PT pretende recorrer primeiro ao TSE e, depois, ao Supremo Tribunal Federal.

--------

A NOVA COMPOSIÇÃO

Rosa Weber – presidente

Indicada pela ex-presidente Dilma para o STF, a ministra é conhecida pela discrição. Votou contra o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula.

Luis Roberto Barroso – vice-presidente

Como advogado, obteve importantes vitórias. Foi indicado por Dilma para o STF, onde tem sido rigoroso em suas decisões.

Edson Fachin – ministro

Relator da Lava Jato no STF, o ministro também negou o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula.

Jorge Mussi – corregedor

Integrante da 5ª Turma do STJ, o ministro votou contra o habeas corpus preventivo de Lula.

Geraldo Og Fernandes

Ex-jornalista e ex-professor de História, foi indicado para o STJ pelo ex-presidente Lula.

Admar Gonzaga Neto – ministro

Nomeado por Temer, ocupa vaga de advogado no TSE. Pode ser escolhido relator do caso Lula.

Tarcísio Vieira de Carvalho Neto

Também nomeado por Temer, é subprocurador-geral do DF e especialista em Direito Eleitoral.