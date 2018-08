Ibope e CNT/MDA registram pesquisas nacionais com previsão de anúncio no dia 20

O Ibope e o instituto MDA registraram no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) as primeiras pesquisas de intenção de voto com abrangência nacional depois do prazo limite de inscrição das chapas, que se encerra nesta quarta-feira, 15. A previsão de divulgação de ambas é a próxima segunda-feira, 20.

Na pesquisa do Ibope, são avaliados dois cenários estimulados para o primeiro turno, um com o nome do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e outro com o ex-prefeito Fernando Haddad, ambos do PT.

Além disso, os entrevistadores também irão avaliar o potencial de transferência de votos diretamente de Lula para Haddad em uma pergunta específica.

Além do cenário nacional, o Ibope também vai a campo para ouvir sobre as disputas para o governo do Estado e Senado em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Pará e Distrito Federal.

O MDA, que registrou apenas a pesquisa em âmbito nacional, tem apenas um cenário para a pesquisa estimulada, com a presença de Lula como nome do PT.

Caso o entrevistado escolha o ex-presidente entre os demais candidatos, o entrevistador fará uma segunda pergunta, avaliando para onde iria seu voto caso ele seja retirado da disputa. Nesse caso, serão avaliados os nomes de Haddad e dos demais candidatos.