Receita e PF confiscam 444 quilos de cocaína em tiras de aço no Porto de Santos

Nova missão do gabinete integrado da Receita e Polícia Federal no porto de Santos levou ao confisco de mais um carregamento de cocaína, 444 quilos no total, em meio a uma carga destinada à exportação. A ação foi deflagrada na manhã desta terça, 14.

Durante a operação, foram selecionados, por amostragem, contêineres armazenados e destinados a áreas consideradas de risco.

Uma destas unidades de carga, contendo tiras de aço, apresentava sinais de violação, informou a Assessoria de Comunicação Institucional da Alfândega da Receita do porto.

Aberto o contêiner, os investigadores encontraram 13 bolsas esportivas, contendo tabletes de cocaína, com peso bruto total de 444 quilos da droga.

O destino da carga seria o porto de Antuérpia, na Bélgica, a mesma rota das três últimas grandes apreensões em Santos.

Nos catorze primeiros dias de agosto, a Receita e a PF apreenderam o extraordinário volume de 3,5 toneladas de cocaína no porto de Santos.