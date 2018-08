Marcha de militantes do MST chega amanhã em Brasília, para pedir a liberdade do ex-presidente Lula

Mais de cinco mil trabalhadores rurais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), reunidos na Marcha Nacional Lula Livre, estão chegando a Brasília para o ato político que marcará o registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, amanhã no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Integrantes da Via Campesina também se encontrarão com a marcha composta por três colunas, Carlos Prestes, Camponesa e Tereza de Benguela, que saíram de diferentes regiões do país. A chegada à capital federal pela manhã será simultânea a partir de três entradas da cidade.

Estão sendo percorridos cerca de 50 km pelas rodovias BR-020, BR-040 e BR-060 até Brasília. Apoiadores do ex-presidente Lula estão sendo convocados para o evento, 1 milhão de folhetos foram distribuídos e o objetivo é reunir de 30 mil a 40 mil pessoas. Os manifestantes sairão às 14h do centro de Convenções Ulisses Guimarães para um ato político em frente à sede do TSE, marcado para às 16h. Estão previstas participações de lideranças políticas que discursarão em um trio elétrico.

Com o Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, à frente, a marcha do MST tomou uma pista da rodovia BR-040, que liga Goiás ao DF

O líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta (RS), esteve na marcha, ontem, nos arredores da cidade, ao lado do Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que andou com os manifestantes, usando boné do MST e segurando faixa de protesto. “Estamos aqui em solidariedade ao povo do Brasil e pela libertação de Lula, que é um preso político”, observou Esquivel. “É preciso ficar claro que essa política de tentar tirar Lula das eleições está sendo aplicada em todo o continente latino-americano”, disse o Nobel da Paz. Representantes do Podemos, partido de esquerda espanhol, também participaram. “Estamos com o povo brasileiro e com a democracia”, relatou a deputada María Espinosa.

Condenado em 2º grau a 12 anos de prisão na Operação Lava Jato e preso desde abril, o ex-presidente Lula pode ser impedido de concorrer pela Lei da Ficha Limpa. O TSE vai decidir o futuro da candidatura depois que o pedido de inscrição for feito pelo PT, no dia 15. A expectativa é que Lula seja impedido pelos sete ministros que compõem a Corte Eleitoral, ainda em agosto, antes do início do horário eleitoral. Publicamente, apenas o ministro Luiz Fux falou sobre a “inelegibilidade chapada” de Lula, que tem o direito a recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF). O PT cogita, inclusive, levar a candidatura adiante mesmo sub judice.

Em entrevista para a imprensa estrangeira, ontem, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, apresentou as fundamentações jurídicas e políticas para o registro da candidatura de Lula. “Não é justificável deixar Lula fora do processo eleitoral. É uma agressão ao país”, afirmou Gleisi ao ressaltar que Lula não está com seus direitos políticos suspensos e que, por isso, o registro é legal. Segundo ela, a Constituição Federal assegura que candidaturas sub judice tenham os mesmos direitos que quaisquer outras candidaturas, como o próprio TSE já decidiu. Com relação à jurisprudência, a senadora apontou que “os julgados do TSE são historicamente a favor da candidatura porque entendem que o povo é quem tem que decidir”.

Em outra frente em defesa da libertação do ex-presidente, sete militantes que estão em greve de fome em Brasília há 14 dias e são alimentados apenas de soro e água, sob supervisão de médico e psicólogo, realizaram um ato inter-religioso em frente à residência do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, na manhã de domingo. Na tentativa de sensibilizar o ministro, os manifestantes voltaram a casa de Fachin na manhã de ontem para um novo ato.