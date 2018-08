Confira a charge de Miguel Paiva desta terça-feira

Veja abaixo a charge que ilustra a capa da edição desta terça-feira (13) do JORNAL DO BRASIL.

__________

Foi nas páginas do JORNAL DO BRASIL que os desenhos de Miguel Paiva ganharam projeção e o notabilizaram como um dos mais perspicazes, atentos e aguçados cartunistas do país.

Em 1971, o jovem desenhista carioca de 21 anos teve a oportunidade de ilustrar artigos e matérias no Caderno B. Ele já publicava em “O Pasquim” desde 1967, mas como coadjuvante do time.

O JB, o mais importante diário do país à época, apostou alto no novato. “O espaço cedido às ilustrações era muito generoso e bem tratado, o que tornava aquela uma chance sem igual para um artista iniciante. Os desenhos realmente ecoavam quando publicados no jornal”, diz Miguel.