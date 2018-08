Candidatos a cadete da PM do Paraná deverão provar masculinidade

O salário inicial previsto no edital de concurso para cadetes da Polícia Militar do Paraná, de R$ 9,5 mil, é um atrativo e tanto, sem dúvida. Para conseguir a vaga, porém, os candidatos deverão provar masculinidade se submetendo a um teste psicológico para avaliar se estão dentro dos padrões estabelecidos pelo edital, que incluem, no perfil profissiográfico esperado para atuar na função, “não se impressionar com cenas violentas, suportar vulgaridades, não emocionar-se facilmente, tampouco demonstrar interesse em histórias românticas e de amor”.

A Aliança LGBTI e o Grupo Dignidade emitiram nota conjunta questionando os termos do edital. As entidades consideraram as condições estipuladas discriminatórias e machistas, e ressaltaram que, pela primeira vez em sua história, o Paraná é governado por uma mulher, Cida Borghetti (PP), e que também a PM do estado tem atualmente sua primeira comandante feminina, a coronel Audilene Rosa de Paula Dias Rocha.

O concurso para cadetes da PM oferece 16 vagas, duas delas destinadas a afrodescendentes. O concurso é aberto para os dos sexos, mas com uma cláusula que condiciona até a metade das vagas para as mulheres. Ou seja, no máximo, oito serão chamadas. Porém, se 16 homens conseguirem notas mais altas do que as mulheres, não há limitação de vagas para eles.

Alexandre Salomão, presidente da comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná (OAB-PR), considerou as exigências do edital como discriminatórias e preconceituosas. "É um dos negócios mais absurdos que já vi". Para ele, a capacidade de não se impressionar com cenas violentas nada tem a ver com masculinidade. "O policial não deve ser insensível, indiferente ao sofrimento humano".