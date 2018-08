Temer discute projetos de infraestrutura com investidores chineses

O presidente Michel Temer encontrou-se nesta segunda-feira (13) com investidores chineses para discutir projetos de infraestrutura.

Durante a reunião, representantes de empresas de construção da China apresentaram ao governo brasileiro propostas de investimento no país, em especial projetos a serem desenvolvidos na Região Nordeste.

Além de um deputado federal e representantes de companhias baianas ligadas à mineração, o encontro contou também com a presença do prefeito de Caetité (BA), Aldo Gondim, e de funcionários do Ministério de Minas e Energia. O encontro foi no Palácio do Planalto, e os participantes da reunião saíram do local sem falar com a imprensa.