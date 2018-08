Maia quer ficar na presidência da Câmara, mas enfrentará obstáculos mesmo se Alckmin for eleito

O atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), terá dificuldade para ser reconduzido ao cargo, como pretende. O seu partido, o Democratas, abriu mão da vaga de candidato a vice-presidente na aliança entre o PSDB e o chamado Centrão, para fazer a vontade do deputado. Mas não será tão simples assim, primeiro porque o acordo só valerá se, de fato, a chapa tucana sair vitoriosa. Depois, até dentro do bloco há outros nomes que, mesmo que Geraldo Alckmin seja eleito presidente, devem ser considerados a partir de janeiro.

No PP, por exemplo, maior bancada do Centrão, circulam os nomes do atual líder do Governo na Casa, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e do líder do partido, Arthur Lira (PP-AL). Integrantes do bloco os consideram mais hábeis e melhor preparados para assumir o cargo. A avaliação entre os colegas de Maia é de que a sua atuação como presidente da Câmara foi bastante prejudicada pelo temperamento “ranzinza”, “com o pavio curto” e pela “falta de maturidade”. Até ganhou o apelido de “garoto enxaqueca”. Maia está à frente da Mesa Diretora desde julho de 2016, quando o então presidente Eduardo Cunha (MDB-RJ) renunciou.

Independentemente da eleição para o Executivo, deve se repetir na Câmara a disputa acirrada pela presidência da Casa, como acontece a cada legislatura. Na última eleição, em 2017, quando Maia foi reconduzido, candidataram-se ao cargo os deputados Jovair Arantes (PTB-GO), André Figueiredo (PDT-CE), Júlio Delgado (PSB-MG), Luiza Erundina (PSOL-SP) e Jair Bolsonaro (PSC-RJ).

Na época, Maia contou com o apoio do MDB, então a maior bancada, e do Palácio do Planalto, além de 12 outros partidos da base aliada, o que lhe rendeu 293 votos. Como a relação com o MDB e com o governo foi arranhada desde março, quando decidiu entrar na corrida presidencial, o deputado não deverá contar com o partido de Temer, que, aliás, também deverá lançar candidato.

A oposição, segundo o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ), deverá lançar um nome. “Não teremos o menor constrangimento em lançar um nome à presidência da Câmara, mesmo que não haja chances de vitória. Vamos buscar alianças com os partidos com os quais haja identidade, como o PCdoB, e vamos concorrer”, diz o deputado, ao classificar como “o suprassumo da manipulação política” o acordo PSDB/Centrão. “Nem ocorreram as eleições e o presidente atual (da Câmara) já faz um acerto político eleitoral para desistir da sua candidatura (à Presidência da República) que estava posta e já se acerta com bancadas, que nem se conhece ainda, a sucessão dele próprio. Esta é uma imensa armação contra o povo”, comenta Alencar, ao informar que a provável candidatura de um nome da esquerda servirá para denunciar o arranjo.

O cientista político Antônio Queiroz, diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), diz que embora os três nomes do Centrão estejam postos, Alckmin tende a ser fiel ao acordo com o DEM e apoiar Maia, se for eleito. “Caso não seja ele o presidente, o acordo feito com tanta antecedência não será respeitado. Novas composições deverão ser feitas, mesmo prevalecendo um candidato do centro”, observa Queiroz.

Caso saia vitoriosa a chapa de esquerda ou centro-esquerda, a tendência, para Queiroz, é que haja uma composição com um partido mais próximo do centro, como o PSB que, embora não tenha fechado aliança nas chapas majoritárias agora, ajudou a coligação petista ao não se associar a Ciro Gomes e, ao mesmo tempo, identifica-se ideologicamente com o PDT. “No cenário que temos hoje, de crise política e econômica, mesmo que seja eleito um presidente da República mais à esquerda, há muita possibilidade que haja um entendimento para que o presidente da Câmara seja identificado com a centro-esquerda, com bom trânsito entres seus pares e capacidade de diálogo”, pondera o cientista político.

Senado deve ter disputa acirrada, e inusitada

Na próxima legislatura, a eleição para a presidência do Senado tende a ser disputada, algo inusitado. Desde 2001, quando Jader Barbalho (MDB-PA) sucedeu a Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA), o cargo vem sendo ocupado por integrantes do MDB, sem grandes tumultos. Pela tradição, a escolha do presidente do Senado se dá por consenso, ao contrário da Câmara, onde é comum a votação concorrida, com grande número de postulantes e a eleição ocorrendo em dois turnos. No Senado não há histórico de dois turnos de votação.

O quadro eleitoral incerto deste ano vai aquecer também a votação no Senado. O MDB está sozinho na corrida ao Palácio do Planalto, trabalhando para manter a maior bancada no Senado e reconquistar cadeiras perdidas na Câmara. Se mantiver o posto no Senado, não vai renunciar à hegemonia, caso o seu candidato, ex-ministro Henrique Meirelles, saia derrotado. O candidato vitorioso, por sua vez, tentará emplacar, na presidência da Casa, alguém alinhado com o seu programa de governo.

“A não ser que Meirelles saia vitorioso, o MDB terá trabalho para se manter no posto. A tendência é que perca”, observa o cientista político Antônio Queiroz, ao enfatizar que o novo chefe do Executivo “não abrirá mão de aliados na presidência da Casa Maior”.

A governabilidade do Executivo depende muito do comando da Câmara e do Senado. São os seus presidentes que definem quando os projetos serão votados. O presidente da Câmara é o terceiro na linha sucessória da Presidência da República, e o do Senado é o quarto. O presidente do Senado determina a pauta da Casa e ainda das sessões conjunta do Congresso Nacional. Por ser o Senado a “Câmara Alta”, “guardiã” do estado democrático de direito, podendo destituir o presidente da República ou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), considera-se relevante que haja um bom relacionamento com o Executivo. (E.L.)