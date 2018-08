Portarias para espécies marítimas

O governo brasileiro editou seis portarias, no fim de julho, para tentar preservar espécies marítimas que já estão na Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira ameaçadas de Extinção. A lista é um dos mais importantes instrumentos usados pelo Ministério do Meio Ambiente para a conservação da biodiversidade.

A edição das medidas é uma espécie de regulamentação de um plano para a recuperação das espécies ameaçadas de extinção. Originalmente, o governo havia proibido a pesca dessas espécies, mas não tinha nenhuma medida para recuperar as populações, ameaçadas.

Nesse meio tempo, houve a publicação de portarias que permitiam a pesca sob determinadas regras que, no entanto, não levavam em consideração a recuperação das espécies. As entidades representantes de pescadores chegaram a recorrer à Justiça, com o argumento de que o governo havia proibido a pesca dessas espécies, mas sem qualquer medida para planejar a recuperação dessas populações.

A Oceana, instituição não governamental dedicada à preservação de espécies marítimas, foi a responsável pelos planos para recuperar os peixes ameaçados.

As seis portarias publicadas agora atendem a sete espécies, já que um plano ajuda dois tipos de peixes ameaçados, entre eles alguns bem populares em todo país, como cherne, garoupa, peixe-batata, guaiamum (caranguejo azul), pargo e o bagre branco, além da Gurijuba. “Esta é a primeira vez que estratégias efetivas de recuperação são implementadas para as espécies da lista vermelha. Isso vai finalmente permitir a recuperação delas”, afirmou o diretor-geral da Oceana no Brasil, o oceanógrafo, Ademilson Zamboni.