Paraná empata no último lance e frustra estreia de Zé Ricardo no Botafogo

O técnico Zé Ricardo teve uma estreia amarga no Botafogo. Na primeira partida sob o comando do novo treinador, o time carioca visitou o Paraná, no Durival Britto, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e vencia por 1 a 0 até o último lance, quando sofreu o empate.

O resultado, porém, garante que o time paranista vai terminar a rodada na lanterna do Brasileirão, com 14 pontos em 18 jogos. Já o Botafogo, com o empate, permanece no meio da tabela, agora com 22 pontos.

O JOGO - A partida começou brigada, com os dois times disputando muito cada bola. Aos 26 minutos, no entanto, essa disposição se confundiu com nervosismo e jogadores das duas equipes se envolveram em confusão generalizada. Depois do tradicional empurra-empurra e muita discussão, o árbitro paulista Raphael Claus expulsou um atleta de cada equipe: Matheus Fernandes, do Botafogo, e Cléber Reis, do Paraná.

Com dez de cada lado, o jogo ficou mais corrido e com espaço para jogar. O Botafogo foi mais perigoso até o intervalo, mas não soube aproveitar as chances criadas, com Aguirre e Rodrigo Pimpão finalizando com perigo e exigindo boas intervenções do goleiro Richard.

Na segunda etapa, mais polêmica. Aos 26 minutos, Luiz Fernando foi derrubado por René dentro da área e o árbitro marcou pênalti para o Botafogo. Rodrigo Lindoso bateu bem e colocou o time carioca em vantagem.

O Paraná tentou responder nos minutos finais e até ensaiou uma pressão, mas tinha dificuldade para finalizar. No entanto, quando a vitória botafoguense parecia garantida, já no último lance da partida, Alex Santana arriscou de fora da área e contou com desvio para empatar a partida e salvar o time da derrota em casa.

Pelo Brasileirão, os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai receber o Atlético-MG, no Engenhão, no Rio, enquanto o Paraná enfrentará o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Antes, o time carioca ainda tem um compromisso pela segunda fase da Copa Sul-Americana, contra o Nacional, na quinta-feira, no Engenhão, no Rio. No primeiro encontro, vitória da equipe paraguaia por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 X 1 BOTAFOGO

PARANÁ - Richard; Júnior, Cléber Reis, René e Igor; Torito González, Maicosuel (Rodolfo) e Alex Santana; Carlos, Silvinho (Caio Henrique) e Rafael Grampola (Baez). Técnico: Rogério Micale.

BOTAFOGO - Saulo; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso, Leonardo Valencia (Renatinho) e Luiz Fernando (Jean); Rodrigo Pimpão (João Pedro) e Aguirre. Técnico: Zé Ricardo.

GOLS - Rodrigo Lindoso, aos 26, e Alex Santana, aos 51 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Richard, René e Alex Santana (Paraná); Marcinho, Jean e Renatinho (Botafogo).

CARTÕES VERMELHOS - Cléber Reis (Paraná); Matheus Fernandes (Botafogo).

RENDA - R$ 95.680,00.

PÚBLICO - 4.831 pagantes (5.443 no total)

LOCAL - Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).