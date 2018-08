Pai e filho morrem em acidente causado por motorista embriagado em Jaú

Pai e filho morreram em acidente causado por um motorista embriagado, na noite deste sábado, 11, na Rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza (SP-304), em Jaú, interior de São Paulo. Os dois retornavam de um evento com carros-gaiolas, quando o veículo foi atingido por um automóvel que estava na contramão. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o condutor do automóvel tentava ultrapassar em local proibido, quando atingiu o carro-gaiola. O comerciante José Roberto Grigio, de 37 anos, e seu filho João Pedro, de 12, morreram no local.

Ainda conforme a polícia, o motorista causador do acidente foi submetido ao teste do bafômetro e estava com dosagem de álcool no organismo acima da permitida. Valter Aparecido Saurin, de 52 anos, que também se feriu no acidente, recebeu atendimento na Santa Casa de Jaú e foi preso em flagrante. Ele não teve direito a fiança. Moradoras de Jaú,as vítimas retornavam de um encontro de "gaioleiros" em comemoração ao Dia dos Pais, que transcorre neste domingo. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Jaú.

Parapuã

Em Parapuã, oeste paulista, pai e filha morreram depois que o carro em que viajavam colidiu com um caminhão carregado com frutas, na noite de sábado, na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). Com o choque, o caminhão tombou e o carro ficou destruído, causando a morte do empresário Paulo Gilvan Albertoni, de 43 anos, e de sua filha Eloisa, de 4 anos.

Uma mulher de 41 anos que também estava no automóvel foi internada em estado grave na Santa Casa de Osvaldo Cruz. O motorista do caminhão, de 31 anos, também se feriu, mas sem gravidade. Ele disse que o carro surgiu na frente do caminhão e ele não conseguiu desviar. A Polícia Civil informou que as causas do acidente ainda serão investigadas.