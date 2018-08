Alisson é pouco acionado e ataque do Liverpool brilha em goleada sobre o West Ham

Sem dificuldade e com o mesmo estilo de jogo da última temporada, o Liverpool venceu o West Ham por 4 a 0, na estreia das duas equipes na atual edição do Campeonato Inglês, neste domingo. Mohamed Salah, Sadio Mané, duas vezes, e Daniel Sturridge fizeram os gols da partida para o time do técnico Jürgen Klopp, que escalou os brasileiros Alisson e Roberto Firmino no time titular.

Acuado fora de casa, no Anfield Road, o West Ham viu a bola rondar a meta do goleiro Lukasz Fabianski, que fez boas defesas no primeiro tempo. Aos 18 minutos, o polonês não foi capaz de parar finalização de Salah, após cruzamento da esquerda de Andrew Robertson. O domínio do Liverpool prosseguiu e Mané aproveitou passe de James Milner para ampliar o placar, aos 46.

Firmino fazia boa partida e no segundo tempo teve participação direta no terceiro gol do Liverpool, ao servir Mané para o senegalês fazer o terceiro. Klopp tirou o brasileiro e Salah de campo, mas Daniel Sturridge, que entrou no lugar do egípcio, aproveitou desvio após cobrança de escanteio para concluir e fazer o quarto, aos 41.

Em dia de estreias de brasileiros no Campeonato Inglês, Alisson foi pouco acionado, enquanto Felipe Anderson, meia do West Ham, teve mais participações no campo de defesa, para ajudar a conter as investidas adversárias. Em outra partida do torneio, Southampton e Burnley empataram por 0 a 0 neste domingo.

No sábado que vem, o Liverpool vai jogar fora de casa, contra o Crystal Palace, enquanto o West Ham vai receber o Bournemouth, no mesmo dia.