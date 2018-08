Avião cai sobre residência em Goiânia e deixa feridos

Um avião de pequeno porte caiu sobre uma residência em Goiânia na tarde deste sábado, 11, deixando três pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou dois feridos que estavam presos nas ferragens, encaminhando-os para atendimento no Hospital Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Um deles, o piloto, estava inconsciente e em estado considerado grave. O outro estava em estado de choque e não deu informações sobre as razões da queda.

Um terceiro ferido, um bebê de 1 ano, foi socorrido por pessoas que testemunharam o acidente e o levaram para o hospital também em estado grave.

De acordo com a corporação, o acidente aconteceu por volta das 16h30, quando o avião atingiu o telhado de uma residência, ficando preso sobre o muro que divide o terreno da casa atingida com a área vizinha, no bairro Jardim Vista Bela. No imóvel, não havia ninguém no momento do acidente.

A aeronave pertence a uma categoria experimental, que exige autorização específica para sobrevoo em área urbana. As causas do acidente serão investigadas pela Força Aérea Brasileira (FAB), que deve enviar equipes para realizar perícia no local. De acordo com informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave de prefixo PU-EFG é de propriedade de Nehru El-Aouar, que estaria na aeronave no momento do acidente. O avião foi fabricado em 2009, pesa 450 quilos e tem autorização para realizar voos diurnos.