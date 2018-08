Helicóptero que transportava o governador capixaba cai em fazenda

Um helicóptero que transportava o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, envolveu-se em um acidente, na tarde desta sexta-feira (10), e teve de fazer um pouso de emergência em Domingos Martins, região serrana do estado. De acordo com a assessoria do governo estadual, Hartung e os demais passageiros não sofreram ferimentos e passam bem.

A aeronave ia para o município de Domingos Martins, onde Hartung participaria, à noite, de um festival de cinema. Ao pousar em uma fazenda, o helicóptero bateu na trave de um campo de futebol e caiu.

O acidente foi na fazenda do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), órgão vinculado ao governo do estado.

O helicóptero, modelo Harpia 05, era usado pelo Núcleo de Operações e Transportes Aéreos (Notaer), responsável pelos deslocamentos do governador. A aeronave tinha quatro passageiros a bordo, dois deles pilotos.

