Vacinação contra gripe é ampliada para novas faixas etárias no RS

A partir desta segunda (11), crianças menores de 10 anos e adultos a partir de 50 anos também serão imunizados contra a gripe no Rio Grande do Sul. De acordo com a Secretaria de Saúde do estado, a decisão de ampliar o público-alvo da campanha foi tomada após recomendação dos municípios, em função da concentração de casos nessa faixa etária.

Dados da secretaria mostram que, dos 44 casos de influenza confirmados este ano no Rio Grande do Sul, oito são em crianças entre 5 e 9 anos e nove são em pessoas com idade entre 50 e 59 anos. Segundo a pasta, até o momento, mais de 2,6 milhões de pessoas já se imunizaram no estado, o que corresponde a uma cobertura de 76% dos grupos prioritários.

“A secretaria recomenda, especialmente, reforço na captação entre crianças até os 5 anos de idade e em gestantes, ambos com baixa procura, 53,5% e 59% de cobertura. Para isso, a orientação é que sejam realizadas ações de vacinação em escolas e creches, estratégias no pré-natal e busca ativa pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família”, informou o órgão.

Público-alvo

Conforme definição do Ministério da Saúde, devem receber a dose crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais também devem ser imunizadas. Nesse caso, é preciso apresentar uma prescrição médica no ato da vacinação. Pacientes cadastrados em programas de controle de doenças crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) devem procurar os postos em que estão registrados.