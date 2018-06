PDT tenta unir esquerda em torno de Ciro

Enquanto o PT mantém a candidatura de Lula, a direção nacional do PDT trabalha para reunir outros dois partidos de esquerda, PSB e PCdoB, em torno de seu pré-candidato, Ciro Gomes.

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirma tratar diariamente do assunto com dirigentes dos dois partidos. “Tenho conversado bastante para reunirmos forças em torno de um mesmo candidato. É esse o nosso trabalho”, afirma o ex-ministro Carlos Lupi. Ele acha que Ciro é quem tem mais chances, entre os candidatos da esquerda, de ir ao segundo turno.

Entre os partidos de esquerda, tanto o PSB quanto o PCdo B chegaram a tentar seus próprios candidatos.

Para que Ciro Gomes consiga unir a esquerda, Carlos Lupi mantém conversas com partidos

Em abril, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa filiou-se ao PSB com a missão de ser o candidato ao Planalto. Ainda antes de ter lançada sua possível candidatura, Joaquim Barbosa anunciou sua desistência da disputa. Antes de a situação de Lula ter se complicado com a prisão decretada pela Justiça Federal de Curitiba, o PCdoB já havia lançado a deputada gaúcha Manuela D´Avila como candidata. A deputada, entretanto, anunciou que não faria pré-campanha, em protesto contra a prisão de Lula, após visitá-lo na sede da Polícia Federal em Curitiba. Na opinião dela, todos os candidatos do campo ideológico do ex-presidente “deveriam se concentrar em denunciar que Lula é um preso político”.

O presidente do PDT admitiu ainda que a tarefa de reunir as forças de esquerda em torno de Ciro é difícil porque, para isso, é necessário compor os interesses de todos os partidos e conseguir reunir nos mesmos palanques candidatos que muitas vezes foram ou são adversários regionais.