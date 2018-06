Temer se reúne com Jungmann; sistema único de segurança será sancionado amanhã

O presidente Michel Temer se reuniu neste domingo, no Palácio do Jaburu, com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Os dois conversaram sobre o novo Sistema Único de Segurança Pública (Susp), modelo pelo qual instituições federais, estaduais e municipais devem atuar em operações combinadas e compartilhar informações. Pela proposta aprovada na Câmara e no Senado, os registros de ocorrência e investigações serão, agora, padronizados. A cerimônia de sanção da lei que cria o Susp será realizada nesta segunda-feira, às 16 horas, no Palácio do Planalto.