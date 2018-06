PM apreende quatro suspeitos de tentar incendiar ônibus em Minas

Policiais militares de Minas Gerais apreenderam na madrugada de hoje (10), em Betim (MG), quatro pessoas suspeitas de planejar incendiar ônibus que circulavam pela região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a PM, um dos detidos carregava um bilhete com a ameaça de que a atual onda de ataques vai continuar enquanto o sistema prisional não oferecer dignidade aos presos.

Desde o último dia 3, já foram registrados quase 100 ataques a ônibus e prédios públicos em 39 cidades, sobretudo do Triângulo Mineiro e do sul do estado.

67 ônibus incendiados

Ao menos 67 ônibus foram incendiados. Oitenta e cinco adultos foram detidos e ao menos 24 adolescentes apreendidos, suspeitos de envolvimento com a onda de ataques atribuídos a uma facção criminosa que atua em todo o país.

De acordo com a PM, até as 11 horas deste domingo, nenhuma outra ocorrência tinha sido relatada à central. Os quatro suspeitos detidos durante uma patrulha de rotina foram conduzidos à delegacia de plantão de Betim. Entre eles, estão dois adolescentes, de 14 e 16 anos.

O grupo foi flagrado no momento em que parava um ônibus, no bairro Citrolândia. Ao avistarem a viatura policial, os suspeitos tentaram escapar, mas foram capturados. De acordo com a PM, eles carregavam um galão de gasolina, fósforos, uma réplica de arma de fogo e tocas ninjas.