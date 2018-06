Gleisi: ‘campanha de Lula é prioritária’

A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que o partido vai priorizar as alianças em torno da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República mesmo que seja necessário cortar na própria carne para garantir apoios como o do PSB. “A prevalência na campanha eleitoral é o interesse nacional, é a campanha de Lula. Já deixamos claro a todos os nossos candidatos”, afirma citando o nome da vereadora Marília Arraes (PT), pré-candidata ao governo de Pernambuco. “Vamos fazer todas as ações necessárias para isso acontecer, inclusive mexer nas candidatura nos estados se for preciso. Não vão ser barras pequenas que nós vamos enfrentar, mas vamos fazer porque é importante”, acrescenta.

Gleisi, que esteve esta semana com Paulo Câmara (PSB), para discutir uma possível adesão da legenda à reeleição do governador pernambucano, afirmou que o adiamento das convenções estaduais petistas é justamente para ganhar tempo para que as conversas se concretizem. Segundo ela, a orientação do comando do partido foi reforçada. “Nós dissemos que a temos preferência por fazer aliança nacional, ampliar o apoio a candidatura Lula. Há uma subordinação desse interesse. Para nós, é Lula”, afirma ao reconhecer que a situação não é simples para nenhum dos partidos e que no PT também há muita resistência interna em determinados estados.

Outro estado em que o comando do partido está fazendo conversas para garantir apoio do PSB é na Bahia, onde Rui Costa (PT) tentará a reeleição ao governo. Na composição, uma das vagas para o Senado será do ex-ministro Jaques Wagner (PT) e a segunda cadeira seria oferecida a outro partido da coligação que não o PSB, o que tiraria a senadora Lídice da Mata (PSB) do jogo majoritário. Isso desagradou profundamente os pessebistas e Gleisi promete intervir. “Dentro dessa ação nacional de prioridades, se isso for importante, vamos conversar com a Bahia. Eu já havia pedido isso e se for necessário, vamos ter mais ênfase ainda em defender. Seria o momento de retribuir à Lídice a todo o apoio que ela nos deu”, afirma.

Segundo Gleisi, uma aliança formal com o PSB é prioridade para o PT. “Nós queremos o PSB junto conosco na composição nacional, inclusive formalmente, com o partido integrante da coligação”, afirma. As conversas entre as duas legendas estão sendo realizadas em 11 estados, incluindo Minas Gerais, onde o governador Fernando Pimentel (PT), tenta a reeleição e o PSB cogita lançar o ex-prefeito Márcio Lacerda ao cargo. Para além da campanha nacional, o PT tentará a reeleição dos seus atuais governadores e a ampliar as bancadas federais, mas ainda assim, tudo subordinado à campanha nacional do partido. Nas próximas semanas, o partido irá discutir internamente as composições.