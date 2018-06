Bondinho do Pão de Açúcar fecha por causa de tiroteio

O bondinho do Pão de Açúcar está parado por causa de um tiroteio entre policiais e criminosos no bairro da Urca, na zona sul. Crianças do Espaço de Desenvolvimento Infantil Gabriela Mistral, no mesmo bairro, se preparavam para um passeio de bondinho e ficaram trancadas dentro das salas de aula.

De acordo com informações iniciais, criminosos do Morro da Babilônia tentaram fugir usando um jet ski, que estava estacionado na Praia Vermelha. A policia atirou para impedir a fuga.