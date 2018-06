USP detecta poluição acima do aceitável no Rio Piracicaba

O risco de mortandade de peixes e outros seres vivos é grande no Rio Piracicaba. É o que aponta medição feita pela Universidade de São Paulo (USP), que detectou nível de poluição três vezes acima do aceitável para esse período do ano no manancial.

A situação se torna mais crítica porque o volume de água também está 30% abaixo da média, o que aumenta a concentração de sujeira. Esgoto, garrafas plásticas, resíduos diversos e até pneus podem ser vistos no rio paulista. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.