Secretário do Espírito Santo será novo secretário-executivo do MEC

O secretário de Educação do Espírito Santo, Haroldo Rocha, será o novo secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC). A previsão é que Rocha tome posse até a semana que vem.

A pasta estava sem secretário-executivo desde que Maria Helena Guimarães pediu exoneração e deixou o cargo em meados de maio.

Trajetória de Rocha

Rocha é formado em ciências econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e atuou como professor universitário na Ufes. Ele foi pró-reitor de Administração da Ufes, secretário de Planejamento da prefeitura de Vitória, diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e secretário de Estado da Educação do Espírito Santo entre 2007 e 2010. Em 2015, ele assumiu novamente a Secretaria de Educação do Espírito Santo.