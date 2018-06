PDT e Pros anunciam apoio a candidato do PSB para governo de Minas

Com um cenário cada vez mais adverso em Minas Gerais, o PT pode perder seus principais aliados na chapa à reeleição do governador Fernando Pimentel depois que o PDT e o Pros anunciaram apoiar a pré-candidatura do ex-prefeito Márcio Lacerda (PSB) ao Palácio Tiradentes. O MDB foi o primeiro partido da base aliada do governador mineiro a anunciar que pretende lançar candidatura própria e o nome mais cotado é do presidente da Assembleia Legislativa, Adalcléver Lopes, considerado grande aliado do petista. Do lado da oposição mineira, o PSDB irá lançar para o cargo o senador Antonio Anastasia, afilhado político do senador Aécio Neves.

A expectativa agora é para uma eleição fragmentada e indefinida que pode levar o estado a ter 2º turno. Se esse cenário se confirmar, a saída, segundo o deputado estadual Rogério Correia (PT), seria haver um entendimento entre as principais legendas de centro e esquerda – PSB, PDT e MDB - para fechar aliança entre si no 2º turno e evitar que os tucanos voltem a governar o estado. “É uma eleição para ter segundo turno pela primeira vez em Minas. A chance deles irem para o Anastasia é pequena. Na minha opinião deveria haver um acordo prévio entre os partidos para impedir o retorno do PSDB ao governo de Minas, que foi uma lástima”, afirma.

Enquanto a candidatura do ex-prefeito Márcio Lacerda ganha novos aliados, o governador Fernando Pimentel se isola

Esse cenário em Minas vem mostrando as dificuldades de PT e PSB se entenderem nos estados. Pernambuco é um exemplo disso, onde é grande a possibilidade de o PT ter candidatura própria e lançar a vereadora Marília Arraes para concorrer ao Palácio Campo das Princesas contra o governador Paulo Câmara (PSB), que tenta a reeleição. Marília conta com forte apoio da militância e apareceu em uma pesquisa interna empatada tecnicamente com Câmara e o senador Armando Monteiro Neto (PTB), reforçando a tese da viabilidade da candidatura própria no estado. O fato de o PT ter adiado suas convenções estaduais para julho, no caso de Pernambuco, para os pessebistas, demostra que o petistas não devem aderir à chapa de Paulo Câmara.

A reclamação do PSB é que o PT tem esticado a corda ao insistir com a candidatura do ex-presidente Lula e sem apresentar contrapartidas, até porque, segundo pessebistas, nacionalmente a legenda ou vai aderir à candidatura de Ciro Gomes (PDT) à sucessão presidencial ou não vai apoiar ninguém no 1º turno. Uma aliança com o PT está descartada. A postura do PT estaria emperrando o entendimento com os partidos do campo da esquerda e o que se comenta é que a legenda quer protagonismo eleitoral, sem negociar espaços.

Um exemplo disso e que está incomodando muito o PSB é a possibilidade de o PT não conceder a segunda vaga à senadora Lídice da Mata (PSB) na chapa à reeleição do governador Rui Costa (PT). Lídice é considerada aliada história dos petistas baianos. Outro exemplo citado foi a eleição suplementar no Tocantins em que a legenda apoiou a candidatura da senadora Kátia Abreu (PDT) e não Carlos Amastha (PSB), que por pouco não foi para o 2º turno.