Inmet publica alerta devido à queda de temperatura na Região Sul

Os termômetros dos três estados da Região Sul podem marcar menos de 5 graus Celsius (º C) até o próximo sábado (9). A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu alerta nesta quinta-feira para chamar a atenção da população para os riscos que o frio pode trazer à saúde.

Em Santa Catarina, na área do Oeste ao Planalto poderá haver geada ampla durante a madrugada, com temperatura negativa e próxima de 0°C.

Segundo o órgão, as áreas potencialmente mais afetadas são Planalto Norte Catarinense, Campanha, Região Metropolitana de Curitiba, Oeste Catarinense, Vale do Itajai, Grande Florianópolis, Planalto Sul Catarinense, Litoral Sul Catarinense, Encosta do Sudeste, Serra do Sudeste, Depressão Central, Encosta Inferior do Nordeste, Encosta Superior do Nordeste, Campos de Cima da Serra, Planalto Médio, Missões, Alto Uruguai, Central Paranaense, Litoral Paranaense, Norte Paranaense, Oeste Paranaense, Sudoeste Paranaense, Sul Paranaense, Litoral Gaúcho, Meio-Oeste Catarinense e Litoral Norte Catarinense.

A mudança na temperatura está associada à formação de uma nova massa de ar de origem polar sobre o Sul do Brasil, a qual avançará pelo Sudeste, parte do Centro-Oeste e atingirá, inclusive, os estados de Rondônia e do Acre, de acordo com previsão do Inmet.

Vento na região Sul e Sudeste

Outro destaque é a intensificação dos ventos, cujas rajadas podem chegar de 80 a 90 km/h no litoral das regiões Sul e Sudeste do país, devido à influência de um ciclone extratropical que vai se formar sobre o Oceano Atlântico.